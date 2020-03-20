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12:41 (мск), источник: ТАСС

Катникова и Репилов стали победителями чемпионата России по санному спорту в спринте

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Екатерина Катникова и Роман Репилов, а также экипаж Александра Денисьева и Владислава Антонова стали чемпионами России по санному спорту в спринте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования проходят в Сочи. Репилов показал результат 31,132 секунды. Второе место занял Александр Горбацевич (31,155), третье — Максим Аравин (31,248). Катникова первенствовала с результатом 32,737 секунды, второй стала Татьяна Иванова (32,871), третьей — Олеся Михайленко (32,894).

Во время загрузки произошла ошибка.

Денисьев и Антонов победили в спринте с результатом 32,753 секунды. Второе место заняли Андрей Богданов и Андрей Медведев (32,809), третье — Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (32,840).

Чемпионат России по санному спорту стартовал 19 марта, когда в классических гонках, состоявших из двух заездов, первенствовали Катникова, Репилов и Богданов с Медведевым. Чемпионат России по санному спорту завершится в пятницу командной гонкой.

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