Конференция Федерации бобслея России отметила 40-летие развития вида спорта в стране

Источник: РИА "Новости"

25 марта 1980 года Государственный комитет по спорту СССР (Госкомспорт СССР) издал постановление «О мерах по развитию бобслея в СССР». Именно эта дата считается днем рождения отечественного бобслея.

«На конференции было отмечено, что послезавтра исполнится 40-летие отечественного бобслея, — сказала Аникина. — Я поблагодарила всех тех, кто стоял у истоков развития нашего вида спорта, рассказала собравшимся об истории советского бобслея».

В мае 1980 года была учреждена сначала секция, а потом и Федерация бобслея СССР, в том же году была сформирована сборная Советского Союза. До 1985 года тренировочной базой команды была трасса в восточногерманском Оберхофе. В 1986 году в Латвийской ССР появилась первая в Советском Союзе санно-бобслейная трасса.

Первый отечественный боб для Олимпийских игр 1984 года в Сараево был сконструирован на рижском заводе ВЭФ и был признан передовой моделью. Именно на нем были завоеваны первые отечественные медали Олимпийских игр в бобслее. Бронзовыми призерами ОИ-1984 стали пилот Зинтис Экманис и разгоняющий Владимир Александров.