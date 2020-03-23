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16:47 (мск), источник: ТАСС

Конференция Федерации бобслея России отметила 40-летие развития вида спорта в стране

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Делегаты проходившей в Сочи в понедельник внеочередной конференции Федерации бобслея России отметили грядущий 40-летний юбилей появления этого вида спорта в стране. Об этом сообщила ТАСС президент федерации Елена Аникина.

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Источник: РИА "Новости"

25 марта 1980 года Государственный комитет по спорту СССР (Госкомспорт СССР) издал постановление «О мерах по развитию бобслея в СССР». Именно эта дата считается днем рождения отечественного бобслея.

«На конференции было отмечено, что послезавтра исполнится 40-летие отечественного бобслея, — сказала Аникина. — Я поблагодарила всех тех, кто стоял у истоков развития нашего вида спорта, рассказала собравшимся об истории советского бобслея».

В мае 1980 года была учреждена сначала секция, а потом и Федерация бобслея СССР, в том же году была сформирована сборная Советского Союза. До 1985 года тренировочной базой команды была трасса в восточногерманском Оберхофе. В 1986 году в Латвийской ССР появилась первая в Советском Союзе санно-бобслейная трасса.

Первый отечественный боб для Олимпийских игр 1984 года в Сараево был сконструирован на рижском заводе ВЭФ и был признан передовой моделью. Именно на нем были завоеваны первые отечественные медали Олимпийских игр в бобслее. Бронзовыми призерами ОИ-1984 стали пилот Зинтис Экманис и разгоняющий Владимир Александров.

Делегаты внеочередной конференции также приняли устав организации с изменениями. «Федерация бобслея России на данном этапе является командой единомышленников, и для меня это самый важный показатель. Спорить и обсуждать какие-то темы можно и нужно всегда, а если спорят единомышленники и друзья, то они всегда придут к положительному результату. Сейчас в Федерации бобслея России собраны творческие люди, болеющие за дело, стремящиеся развивать спорт во всех регионах», — заключила Аникина.

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