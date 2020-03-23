Минспорт РФ в заочном режиме оценит выступления бобслеистов и скелетонистов в сезоне

«Экспертный совет Министерства спорта РФ первоначально был запланирован на 27 марта. Мы были настроены на то, чтобы отчитаться за сезон сразу после окончания чемпионата России. Но буквально неделю назад мы получили письмо, что в очном режиме это заседание не состоится», — заметила Аникина.