Минспорт РФ в заочном режиме оценит выступления бобслеистов и скелетонистов в сезоне
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ
«Экспертный совет Министерства спорта РФ первоначально был запланирован на 27 марта. Мы были настроены на то, чтобы отчитаться за сезон сразу после окончания чемпионата России. Но буквально неделю назад мы получили письмо, что в очном режиме это заседание не состоится», — заметила Аникина.
«Но сейчас от нас ждут отчета по предложенной форме. Мы отправим его в письменном виде. А экспертный совет, видимо, в заочном режиме примет свое решение», — сказала собеседница ТАСС.