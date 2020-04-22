Экс-бобслеист Зубков заявил, что верит в свою правоту и примет участие в слушаниях в CAS

Источник: РИА "Новости"

16 января 2019 года IBSF объявила о двухлетней дисквалификации Зубкова, а также других российских бобслеистов — Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Все четверо не согласились с наказанием, подав апелляции в CAS. Слушания по делам спортсменов пройдут 23 апреля. Ранее CAS заявлял, что до 1 мая не будет проводить очных слушаний из-за пандемии коронавируса.

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«Я, безусловно, намерен удаленно присутствовать на заседании и следить от начала до конца за тем, как все будет происходить, — сказал Зубков. — Также за процессом будут следить адвокаты и Касьянов с Хузиным и Пушкаревым. Нам нечего скрывать и бояться, поэтому мы будем открыты для всех».

«Верю ли я в то, что суд примет нашу сторону? Я — человек, который всегда идет до конца, вне зависимости от внешних обстоятельств. В том же спорте я и побеждал, и проигрывал. Как все сложится в суде, я не знаю. Сложно сейчас что-то обсуждать», — подчеркнул собеседник ТАСС.

23 апреля также состоятся слушания по апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение IBSF. WADA в марте прошлого года заявило, что считает недостаточным наказание в отношении спортсменов и будет добиваться увеличения дисквалификации до четырех лет.