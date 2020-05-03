Умер чемпион Олимпийских игр 1964 года по бобслею Дуглас Энакин

Источник: AP 2020

Энакин был одним из разгоняющих в экипаже. Вместе с партнерами Энакин принес единственную золотую награду национальной сборной на Олимпийских играх 1964 года в австрийском Инсбруке. Все победители были включены в Зал спортивной славы Канады.

Также Энакин выступал на Играх 1964 года в соревновании саночников, но после двух попыток отказался от последующих заездов, решив сосредоточиться на соревнованиях по бобслею.