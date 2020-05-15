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14:27 (мск), источник: ТАСС

Саночники сборной России начали самостоятельную подготовку к сезону

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Члены сборной России по санному спорту вышли из отпуска и начали самостоятельно готовиться к новому сезону. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

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Источник: РИА "Новости"

«Все наши спортсмены уже завершили свои отпуска и сейчас уже готовятся самостоятельно к сезону, — заметил Чудинов. — Сейчас на первом плане у них ОФП. Мы уже отправили им общие рекомендации. Но я сейчас занимаюсь составлением индивидуальных планов и рекомендаций для каждого ведущего спортсмена, и в ближайшие дни они будут отправлены».

Первый тренировочный сбор национальной команды должен был начаться в Кисловодске 17 мая, однако из-за пандемии коронавируса его отменили. «Сейчас никто не может сказать, когда будут открыты тренировочные базы, поэтому спортсменам приходится готовиться самостоятельно», — заметил тренер.

«Не скрою, нам очень важно вовремя приступить к централизованной подготовке к следующему сезону. У нас уже есть успешный алгоритм подводки, разрабатывавшийся не один год, и его невозможно заменить тренировочной работой в домашних условиях. Но для качественной подготовки нам нужна эстакада, специальные тренажеры, которые находятся только на базах. И мы очень ждем, когда будет принято решение вернуть спортсменов туда», — заключил Чудинов.

Как сообщал ранее ТАСС, по итогам чемпионата России, который завершился 20 марта, тренерский штаб сборной страны определил спортсменов, которые будут готовиться к новому сезону в составе национальной команды. У мужчин это Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Степан Федоров и Максим Аравин. У женщин — Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Виктория Демченко и Олеся Михайленко. В список на централизованную подготовку вошли также пять экипажей саней-двоек: Андрей Богданов/Андрей Медведев, Александр Денисьев/Владислав Антонов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин/Константин Коршунов и Дмитрий Бучнев/Даниил Кильсеев.

Главным стартом следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет с 5 по 7 февраля 2021 года в канадском Уистлере (провинция Британская Колумбия).

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