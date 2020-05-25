Чемпионат Европы по санному спорту 2021 года пройдет в латвийской Сигулде

Источник: РИА "Новости"

Решение о месте проведения 52-го по счету чемпионата Европы было принято по итогам заседания FIL. Турнир будет совмещен с этапом Кубка мира и пройдет 9—10 января 2021 года.

Сигулда ранее четыре раза принимала чемпионаты Европы — в 1996, 2010, 2014 и 2018 года. Чемпионат Европы по санному спорту проводится с 1914 года, дважды (2012, 2015) он проходил в России.