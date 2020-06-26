Международная федерация бобслея и скелетона определилась с квотой России на сезон-2020/21

Источник: РИА "Новости"

Согласно предоставленной информации, мужская сборная России по бобслею на этапах Кубка мира — 2020/21 будет представлена двумя экипажами как в двойках, так и в четверках. Максимальное представительство будут иметь команды Германии и Латвии (по три экипажа).

В женском бобслее Россия, как и в предыдущем сезоне, имеет возможность заявлять на этапы Кубка мира по три экипажа (вместе со сборными Германии, США и Канады). В скелетоне представительство россиян также осталось без изменений (по три человека у мужчин и женщин).

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка мира включал в себя восемь этапов, сборная России по бобслею сумела завоевать одну золотую медаль. В середине февраля в латвийской Сигулде победу праздновал экипаж Надежды Сергеевой и Елены Мамедовой. Российские скелетонисты на этапах Кубка мира — 2019/20 выиграли шесть золотых (по три — у Елены Никитиной и Александра Третьякова) и три бронзовые (две — Третьяков, одну — Никитина) медали. На чемпионате мира 2020 года, который проходил в немецком Альтенберге, россияне не сумели выиграть ни одной медали.