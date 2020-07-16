Сборная России по скелетону прошла тестирование на коронавирус и приступила к тренировкам

Источник: РИА "Новости"

Сбор стартовал 11 июля и продлится до конца месяца. В Сочи приехали все сильнейшие скелетонисты страны за исключением олимпийского чемпиона Александра Третьякова, который в настоящее время готовится к сезону у себя дома в Красноярске.

«Результаты тестов на коронавирус отрицательные, сегодня утром мы уже провели первую тренировку», — сказал Алимов.

В числе тех, кто готовится к сезону, олимпийские призеры Елена Никитина и Никита Трегубов, а также победительница юниорского чемпионата мира Юлия Канакина.

В августе скелетонисты поедут тренироваться на летнюю рельсовую эстакаду в Павловск Ленинградской области.