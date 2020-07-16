Сборная России по скелетону прошла тестирование на коронавирус и приступила к тренировкам

Сбор стартовал 11 июля и продлится до конца месяца. В Сочи приехали все сильнейшие скелетонисты страны за исключением олимпийского чемпиона Александра Третьякова, который в настоящее время готовится к сезону у себя дома в Красноярске.
«Результаты тестов на коронавирус отрицательные, сегодня утром мы уже провели первую тренировку», — сказал Алимов.
В числе тех, кто готовится к сезону, олимпийские призеры Елена Никитина и Никита Трегубов, а также победительница юниорского чемпионата мира Юлия Канакина.
В августе скелетонисты поедут тренироваться на летнюю рельсовую эстакаду в Павловск Ленинградской области.
Первый этап Кубка мира — 2020/21 пройдет с 27 по 29 ноября в латвийской Сигулде. Чемпионат мира пройдет с 5 по 14 февраля 2021 года в американском Лейк-Плэсиде.