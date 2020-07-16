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12:12 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по скелетону прошла тестирование на коронавирус и приступила к тренировкам

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сборная России по скелетону прошла тестирование на коронавирусную инфекцию и в четверг утром приступила к полноценным тренировкам на базе «Юг-Спорт» в Сочи. Об этом сообщил ТАСС старший тренер национальной команды Денис Алимов.

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Источник: РИА "Новости"

Сбор стартовал 11 июля и продлится до конца месяца. В Сочи приехали все сильнейшие скелетонисты страны за исключением олимпийского чемпиона Александра Третьякова, который в настоящее время готовится к сезону у себя дома в Красноярске.

«Результаты тестов на коронавирус отрицательные, сегодня утром мы уже провели первую тренировку», — сказал Алимов.

В числе тех, кто готовится к сезону, олимпийские призеры Елена Никитина и Никита Трегубов, а также победительница юниорского чемпионата мира Юлия Канакина.

В августе скелетонисты поедут тренироваться на летнюю рельсовую эстакаду в Павловск Ленинградской области.

Первый этап Кубка мира — 2020/21 пройдет с 27 по 29 ноября в латвийской Сигулде. Чемпионат мира пройдет с 5 по 14 февраля 2021 года в американском Лейк-Плэсиде.

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