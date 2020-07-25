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13:02 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация санного спорта предложила включить натурбан в программу ОИ-2026

ТАСС, 25 июля. Международная федерация санного спорта (FIL) подала официальную заявку в оргкомитет зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо на включение натурбана в программу соревнований. Об этом сообщает пресс-служба FIL.

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Источник: РИА "Новости"

Также FIL направила заявку на включение в программу Олимпийских игр 2026 года соревнований среди женщин на санях-двойках. Соответствующие документы направлены в Международный олимпийский комитет.

Натурбан (скоростной спуск на санях по естественной трассе) в настоящий момент не является олимпийской дисциплиной. В России неоднократно проводились этапы Кубка мира и трижды — чемпионат Европы (в Кандалакше в 1995-м, Новоуральске в 2012-м и Москве в 2020 году) по этому виду спорта.

На следующих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине в 2022 году, в санном спорте будут разыграны четыре комплекта медалей — в мужских и женских одиночных соревнованиях, соревнованиях у мужчин в двойках, а также командной эстафете.

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