Международная федерация санного спорта предложила включить натурбан в программу ОИ-2026

Также FIL направила заявку на включение в программу Олимпийских игр 2026 года соревнований среди женщин на санях-двойках. Соответствующие документы направлены в Международный олимпийский комитет.
Натурбан (скоростной спуск на санях по естественной трассе) в настоящий момент не является олимпийской дисциплиной. В России неоднократно проводились этапы Кубка мира и трижды — чемпионат Европы (в Кандалакше в 1995-м, Новоуральске в 2012-м и Москве в 2020 году) по этому виду спорта.
На следующих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине в 2022 году, в санном спорте будут разыграны четыре комплекта медалей — в мужских и женских одиночных соревнованиях, соревнованиях у мужчин в двойках, а также командной эстафете.