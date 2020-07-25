Международная федерация санного спорта предложила включить натурбан в программу ОИ-2026

Источник: РИА "Новости"

Также FIL направила заявку на включение в программу Олимпийских игр 2026 года соревнований среди женщин на санях-двойках. Соответствующие документы направлены в Международный олимпийский комитет.

Натурбан (скоростной спуск на санях по естественной трассе) в настоящий момент не является олимпийской дисциплиной. В России неоднократно проводились этапы Кубка мира и трижды — чемпионат Европы (в Кандалакше в 1995-м, Новоуральске в 2012-м и Москве в 2020 году) по этому виду спорта.