Зубков раскритиковал переименование школы, названной в его честь

Источник: Спорт РИА Новости

ДЮСШ олимпийского резерва города Братска, где учился Зубков, в 2016 году была переименована в его честь. Как рассказал Зубков на своей странице в Instagram, недавно ему позвонили тренеры школы и сообщили, что школа будет носить старое название «Олимп».

«Театр абсурда начался! … Только как-то это не по-людски. Можно было оповестить меня, тренеров, родителей, детей, занимающихся в школе. Сделать опрос жителей города, они имеют право высказать свою точку зрения. Прежде чем переименовать школу “Олимп” в “Школу имени А. Зубкова”, было организованно депутатское слушание, где депутаты города Братска голосовали за данное решение, а чтобы отменить это решение, мнение депутатов уже не спрашивали … Как-то это по-крысиному … Чужими руками легко делать подлости», — написал Зубков.

«Мне как человеку, достигшему многого в жизни, такая позиция непонятна, надо оставаться человеком, а главное — мужиком по жизни… Я ни в коем разе не настаиваю, чтобы мое имя было у школы, нужно, чтобы школа носила имя “Олимп”, — хорошо, но я думаю, что решать это должен не директор школы, не мэр города, а люди, живущие в этом городе. Независимо, какое название будет носить школа, мне важно, чтобы наши дети добивались высоких результатов на Олимпе спорта, а я, как могу, буду этому содействовать и помогать», — добавил Зубков.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в январе 2019 года дисквалифицировала Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Зубков отстранен до 18 декабря 2020 года, Касьянов, Пушкарев и Хузин — до 12 декабря 2020 года. Позднее россияне подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).