Скелетонистка, разбивающая сердца: красавица из Сибири растопит любой лед

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До 14 лет Юлия занималась в родном Красноярске балетом. Намерения стать примой Большого театра были серьезными, пока в один день не случилась судьбоносная встреча. На урок физкультуры пришел молодой тренер, набирающий ребят в юношескую олимпийскую сборную.

Канакина получила приглашение на тренировки по художественной гимнастике. Через некоторое время хореограф предупредил о чрезмерных нагрузках и возможных последствиях для здоровья. В результате девушка приняла решение сменить гимнастику на скелетон.

Уже в 2012 году юная спортсменка была приглашена в национальную сборную. В команде Юлия получила от тренера прозвище «Арлекин». Причина оказалась простой: имя созвучно с фамилией.

В свободное время Юлия старается смотреть соревнования по фигурному катанию. Канакина не скрывает симпатий к Алине Загитовой: «Я постоянно пересматривала ее прокаты, сейчас слежу за Трусовой, Косторной и Щербаковой».

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24-летняя скелетонистка также обожает путешествия в южные страны. «Люблю посмотреть “Орел и решка”, смотрю также блоги людей, которые переехали в Америку жить. Банально, но интересно». Сама же Канакина заявила, что не рассматривает вариант переезда в США.

У обаятельной красавицы чуть больше 64 тысяч подписчиков в Instagram. Свою популярность Юлия объясняет так: