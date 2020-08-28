Скелетонистка, разбивающая сердца: красавица из Сибири растопит любой лед
Очередной героиней рубрики Sport Stories стала ослепительная скелетонистка сборной России Юлия Канакина.
Очередной героиней рубрики Sport Stories стала ослепительная скелетонистка сборной России Юлия Канакина.
До 14 лет Юлия занималась в родном Красноярске балетом. Намерения стать примой Большого театра были серьезными, пока в один день не случилась судьбоносная встреча. На урок физкультуры пришел молодой тренер, набирающий ребят в юношескую олимпийскую сборную.
Канакина получила приглашение на тренировки по художественной гимнастике. Через некоторое время хореограф предупредил о чрезмерных нагрузках и возможных последствиях для здоровья. В результате девушка приняла решение сменить гимнастику на скелетон.
Уже в 2012 году юная спортсменка была приглашена в национальную сборную. В команде Юлия получила от тренера прозвище «Арлекин». Причина оказалась простой: имя созвучно с фамилией.
В свободное время Юлия старается смотреть соревнования по фигурному катанию. Канакина не скрывает симпатий к Алине Загитовой: «Я постоянно пересматривала ее прокаты, сейчас слежу за Трусовой, Косторной и Щербаковой».
24-летняя скелетонистка также обожает путешествия в южные страны. «Люблю посмотреть “Орел и решка”, смотрю также блоги людей, которые переехали в Америку жить. Банально, но интересно». Сама же Канакина заявила, что не рассматривает вариант переезда в США.
У обаятельной красавицы чуть больше 64 тысяч подписчиков в Instagram. Свою популярность Юлия объясняет так:
«Я объективно смотрю на ситуацию. Знаю, что у меня много болельщиков. После соревнований вне зависимости от того, выступила я плохо или хорошо, мне пишут много сообщений со словами поддержки. Но я так же понимаю, что у меня много подписчиков благодаря тому, что выставляю много красивых фотографий. Но мне кажется, что все же у меня больше болельщиков скелетона, потому что сообщений на эту тему мне приходит больше всего».