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12:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат мира по санному спорту 2021 года не состоится в Канаде

Чемпионат мира по санному спорту 2021 года не состоится в канадском Уистлере, сообщается на сайте Международной федерации санного спорта (FIL).

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Источник: Спорт РИА Новости

Соревнования должны были пройти 5—7 февраля. Исполком FIL в ближайшие недели примет решение об альтернативном месте проведения чемпионата мира.

Решение о переносе мирового первенства из Канады обусловлено сохраняющимися ограничениями на международные сообщения в стране в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает исполнительный директор Ассоциации санного спорта Канады Тим Фарстад, федерация не может гарантировать, что 14-дневный карантин для въезжающих в страну спортсменов будет снят до февраля 2021 года.

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