Чемпионат мира по санному спорту 2021 года не состоится в Канаде

Решение о переносе мирового первенства из Канады обусловлено сохраняющимися ограничениями на международные сообщения в стране в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает исполнительный директор Ассоциации санного спорта Канады Тим Фарстад, федерация не может гарантировать, что 14-дневный карантин для въезжающих в страну спортсменов будет снят до февраля 2021 года.