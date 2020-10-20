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14:07 (мск), источник: ТАСС

Тренер российских саночников Чудинов выписался из больницы после заражения коронавирусом

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов не сможет присутствовать на очередном тренировочном сборе национальной команды в Сочи по причине того, что перенес коронавирусную инфекцию. Об этом Чудинов сообщил ТАСС.

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Очередной сбор национальной команды на олимпийской трассе в Сочи стартует 21 октября, 22 октября начнутся тренировки. С 3 по 4 ноября там же пройдет Кубок России, по итогам которого будет определен состав на первые этапы Кубка мира.

«Я не смогу приехать на этот сбор по причине того, что я только третий день нахожусь дома после того, как был госпитализирован с коронавирусом, — заметил Чудинов. — Теперь я понимаю, что никто не застрахован от этого. Сейчас я восстанавливаюсь и нахожусь на двухнедельной самоизоляции дома. Надеюсь, что к Кубку России присоединюсь к команде».

«Поначалу я сдал четыре теста, и ни один из них не выявил наличие коронавируса. А когда совсем стало плохо, пришлось вызвать скорую. КТ (компьютерная томография — прим. ТАСС) выявила двустороннюю пневмонию второй степени тяжести, да и уровень антител тогда уже зашкаливал. Неделю пришлось провести в больнице, и только недавно меня выписали домой», — заметил тренер.

Чудинов отметил, что ни у кого из спортсменов, входящих в сборную России, пока не было проблем с коронавирусом. «Видимо, у них иммунитет куда выше, чем у нас, тренеров», — сказал собеседник ТАСС.

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