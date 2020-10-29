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13:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Елена Никитина стала победительницей Кубка России по скелетону

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Скелетонистка Елена Никитина одержала победу на Кубке России в Сочи.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Никитина по сумме двух попыток показала время 1 минута 53,86 секунды. Второе место заняла Юлия Канакина — 1.54,47. Тройку лучших замкнула Алёна Фролова — 1.54,75.

По результатам соревнований Кубка России по скелетону будет сформирован состав сборной России на этапы Кубка мира.

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