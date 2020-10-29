Елена Никитина стала победительницей Кубка России по скелетону
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Скелетонистка Елена Никитина одержала победу на Кубке России в Сочи.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Скелетонистка Елена Никитина одержала победу на Кубке России в Сочи.
Бронзовый призер Олимпиады-2014 Никитина по сумме двух попыток показала время 1 минута 53,86 секунды. Второе место заняла Юлия Канакина — 1.54,47. Тройку лучших замкнула Алёна Фролова — 1.54,75.
По результатам соревнований Кубка России по скелетону будет сформирован состав сборной России на этапы Кубка мира.