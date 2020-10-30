Экипаж Стульнева победил в четверках на Кубке России по бобслею

Экипаж Стульнева победил в четверках на Кубке России по бобслею

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Экипаж под управлением Алексея Стульнева одержал победу в соревнованиях четверок на Кубке России по бобслею, который завершился в Сочи.