Экипаж Стульнева победил в четверках на Кубке России по бобслею
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Экипаж под управлением Алексея Стульнева одержал победу в соревнованиях четверок на Кубке России по бобслею, который завершился в Сочи.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Экипаж под управлением Алексея Стульнева одержал победу в соревнованиях четверок на Кубке России по бобслею, который завершился в Сочи.
По итогам двух заездов Стульнев с разгоняющими Михаилом Мордасовым, Владиславом Жаровцевым и Андреем Казанцевым финишировали с результатом 1 минута 49,98 секунды.
Второе место заняла четверка Максима Андрианова, Романа Кошелева, Максима Белугина и Сергея Бакланова (1.50,22), замкнул тройку призеров экипаж Ростислава Гайтюкевича, Андрея Лылова, Кирилла Антюха и Руслана Самитова (1.50,26).