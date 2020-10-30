Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
Куньлунь
20
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Амур
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
ХК Динамо
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Кадис
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
15:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экипаж Стульнева победил в четверках на Кубке России по бобслею

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Экипаж под управлением Алексея Стульнева одержал победу в соревнованиях четверок на Кубке России по бобслею, который завершился в Сочи.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

По итогам двух заездов Стульнев с разгоняющими Михаилом Мордасовым, Владиславом Жаровцевым и Андреем Казанцевым финишировали с результатом 1 минута 49,98 секунды.

Второе место заняла четверка Максима Андрианова, Романа Кошелева, Максима Белугина и Сергея Бакланова (1.50,22), замкнул тройку призеров экипаж Ростислава Гайтюкевича, Андрея Лылова, Кирилла Антюха и Руслана Самитова (1.50,26).

 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
«Мне нравится Карпин». Тедеско вещает перед матчем с «Ростовом»
«Выгоните их с Кубка Карьяла!» Европейцы восстали против России
Тайсон и Джонс пообещали настоящий бой вместо выставочного
Недовольство Моуринью и гол с 56 метров. Главное в Лиге Европы
«Спартак» отомстит Карпину: Топ-5 ставок выходных
Глава UFC допустил возвращение Нурмагомедова ради отца
Сдержанный «Спартаком». Как Диего Марадона играл в Москве
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь