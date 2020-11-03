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13:01 (мск), источник: ТАСС

Семен Павличенко стал победителем Кубка России по санному спорту в Сочи

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира и Европы по санному спорту Семен Павличенко стал победителем Кубка России, который стартовал в Сочи 3 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России (ФССР).

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Источник: РИА "Новости"

По сумме двух заездов Павличенко показал результат 1 минута 43,392 секунды. Второе место занял Александр Горбацевич (1.43,854), третье — Степан Федоров (1.44,099). Двукратный победитель чемпионата мира — 2020 Роман Репилов по итогам заезда остался четвертым (1.44,113).

Во вторник также определятся победители Кубка России среди женщин и среди мужских экипажей саней-двоек.

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