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13:12 (мск), источник: ТАСС

Катникова стала победительницей Кубка России по санному спорту в Сочи

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по санному спорту Екатерина Катникова стала победительницей Кубка России, который стартовал 3 ноября в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России.

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Источник: РИА "Новости"

В сумме двух заездов Катникова показала результат 1 минута 39,715 секунды. Второе место заняла чемпионка мира 2019 года Татьяна Иванова (1.39,836), третье — Екатерина Батурина (1.40,533), четвертое — Виктория Демченко (1.40,596).

Победителями Кубка России среди мужских экипажей саней-двоек стали чемпионы мира 2020 года Александр Денисьев и Владислав Антонов (1.39,432). Второе место заняли Андрей Богданов и Андрей Медведев (1.39,788), третье — Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (1.39,913).

Ранее Семен Павличенко стал обладателем Кубка России в мужских личных заездах. В среду определятся победители Кубка России в спринте и в командной гонке.

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