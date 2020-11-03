Катникова стала победительницей Кубка России по санному спорту в Сочи

В сумме двух заездов Катникова показала результат 1 минута 39,715 секунды. Второе место заняла чемпионка мира 2019 года Татьяна Иванова (1.39,836), третье — Екатерина Батурина (1.40,533), четвертое — Виктория Демченко (1.40,596).

Победителями Кубка России среди мужских экипажей саней-двоек стали чемпионы мира 2020 года Александр Денисьев и Владислав Антонов (1.39,432). Второе место заняли Андрей Богданов и Андрей Медведев (1.39,788), третье — Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (1.39,913).