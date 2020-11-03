Определен состав сборной России по санному спорту на первые этапы Кубка мира

3 ноября на олимпийской трассе в Сочи стартовал Кубок России по санному спорту, в рамках которого были разыграны награды в личных заездах у мужчин и женщин, а также среди мужских экипажей саней-двоек. По окончании первого дня соревнований состоялось заседание тренерского совета, на котором определялся состав сборной на первые этапы Кубка мира.

«В состав команды на первые этапы Кубка мира вошли Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич, Степан Федоров, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Виктория Демченко и Екатерина Батурина, — заметил Чудинов. — В двойках будут выступать Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, а также Владислав Южаков и Юрий Прохоров».

По словам тренера, занявший второе место на Кубке России экипаж Андрея Богданова и Андрея Медведева не сможет выступать на первых этапах Кубка мира из-за обстоятельств личного характера у одного спортсменов.

Кубок мира по санному спорту стартует 28 ноября в австрийском Игльсе и завершится 29 ноября. До конца года этапы Кубка мира пройдут также в немецких Альтенберге ( 5—6 декабря ), Оберхофе ( 12—13 декабря ) и Винтерберге ( 19—20 декабря ). Чемпионат мира пройдет с 29 по 31 января в немецком Кёнигсзе.