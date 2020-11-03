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15:16 (мск), источник: ТАСС

Бобслеист Пушкарев заявил, что намерен вернуться в спорт после окончания дисквалификации

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Бобслеист Алексей Пушкарев, чей срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи завершится 12 декабря, намерен вернуться в спорт. Об этом Пушкарев сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда в конце 2017 года признала Пушкарева, а также Александра Зубкова, Алексея Воеводу, Александра Касьянова и Ильвира Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпийских играх. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года. В январе 2019 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о двухлетней дисквалификации Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина.

«Я намерен вернуться в спорт после окончания дисквалификации. Сейчас я тренируюсь самостоятельно», — сказал Пушкарев, которому 4 ноября исполнится 34 года.

Все четверо дисквалифицированных бобслеистов не были согласны с наказанием и в начале февраля 2019 года подали апелляции на решение IBSF в CAS. Одновременно в CAS подало иск Всемирное антидопинговое агентство, настаивающее на четырехлетнем наказании этих спортсменов. 30 октября пресс-служба CAS объявила, что суд отклонил обе апелляции, сохранив двухлетний срок дисквалификации.

Разгоняющий Пушкарев четырежды становился победителем этапов Кубка мира в заездах бобов-четверок. Каждый раз пилотом российских экипажей являлся Касьянов.

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