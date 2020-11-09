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15:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канакина восхитила поклонников горячим фото в приспущенном комбинезоне

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Скелетонистка сборной России Юлия Канакина поделилась с подписчиками своего Instagram новой откровенной фотосессией.

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На снимках девушка позирует в приспущенном спусковом комбинезоне и шлеме, демонстрируя идеальный пресс и фигуру.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вера горами движет. Какой кадр тебе нравиться больше? Заключительный снимок требует особого внимания», — подписала пост спортсменка.

Канакина является чемпионкой мира 2017 года среди юниоров, а в 2018 году впервые поднялась на пьедестал взрослого этапа Кубка мира.

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