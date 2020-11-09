Канакина восхитила поклонников горячим фото в приспущенном комбинезоне

На снимках девушка позирует в приспущенном спусковом комбинезоне и шлеме, демонстрируя идеальный пресс и фигуру.

Канакина является чемпионкой мира 2017 года среди юниоров, а в 2018 году впервые поднялась на пьедестал взрослого этапа Кубка мира.