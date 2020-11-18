Сборная России по бобслею отстранена от участия в этапе Кубка мира в Сигулде из-за ковида

«У трех российских бобслеистов в результате тестирования был обнаружен коронавирус, фамилии их я не знаю, — сказал Дукурс. — Повторное тестирование подтвердило результаты первого. Есть правила IBSF (Международной федерации бобслея и скелетона — прим. ТАСС) по COVID-19, и поэтому российскую команду отстранили от участия в этапе Кубка мира в Сигулде. Теперь бобслеисты, проживающие в Сигулде в одном месте, должны здесь отсидеть несколько дней на карантине».

Директор трассы в Сигулде считает, что, скорее всего, сборная России по бобслею будет вынуждена пропустить и второй латвийский этап, который пройдет с 28 по 29 ноября.

«Мы здесь очень жестко соблюдаем правила, ходим в масках и соблюдаем социальную дистанцию в два метра, — продолжил Дукурс. — Россияне нам сказали, что прилетели в Латвию чартером в очень большом самолете, где каждый пассажир сидел по отдельности. Но затем в интернете появился видеоролик с общим танцем в салоне самолета, где никто не соблюдал никаких карантинных правил». Это доказывает, что представители России не были до конца честны, отвечая на наши вопросы.

«Здесь нет никакой политики. Повторюсь, сборную России отстранили, руководствуясь правилами IBSF», — подчеркнул собеседник ТАСС.