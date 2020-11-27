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14:05 (мск), источник: ТАСС

Никитина стала второй на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии

ТАСС, 27 ноября. Россиянка Елена Никитина заняла второе место на этапе Кубка мира по скелетону. Соревнования проходят в латвийской Сигулде.

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Источник: РИА "Новости"

28-летняя россиянка по итогам двух попыток отстала от победительницы на 0,65 секунды. Первой стала австрийка Янин Флок (1 минута 42,93 секунды). Бронзовая медаль у нидерландки Кимберли Бос (+0,80). Россиянка Юлия Канакина показа девятый результат (+1,52), Алена Фролова — 15-й (+2,51).

Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр в 2014 году, также на ее счету серебряная и бронзовая награды чемпионата мира — 2016. На чемпионатах Европы в ее активе три золотые медали.

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