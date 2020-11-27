Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь
Сибирь
00
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Вердер
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Нефтехимик
64
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Леванте
Все события
Фоторепортажи
23Скончался Диего Марадона
8«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»
19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мартинс Дукурс выиграл этап КМ в Сигулде, Трегубов — четвертый

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Латвиец Мартинс Дукурс одержал победу на втором этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в латвийской Сигулде.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По итогам двух попыток Дукурс победил с результатом 1 минута 38,91 секунды. Вторым стал брат победителя Томас Дукурс (+0,19), замкнул тройку лучших британец Маркус Уайетт (+0,94).

Россиянин Никита Трегубов с результатом 1 минута 39,92 стал четвертым, Александр Третьяков (1.40,90) замкнул первую десятку. а Даниил Романов (1.41,35) стал 15-м.

 Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Дзюба описал тренера сборной России одним словом
Русская рулетка. От россиян в биатлоне не ждем ничего хорошего
Первое место «Милана» - не случайность. Златан - феномен
Моуринью зарубится с Лэмпардом и другие: Топ-5 ставок выходных
Почему фигуристки РФ выиграют от поднятия минимального возраста
Куман выразил готовность пойти на снижение зарплаты в «Барсе»
Грустная таблица коэффициентов УЕФА. У РФ между плохо и ужасно
Экс-футболист сборной Англии возобновил карьеру в 38 лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь