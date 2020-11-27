Мартинс Дукурс выиграл этап КМ в Сигулде, Трегубов — четвертый
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Латвиец Мартинс Дукурс одержал победу на втором этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в латвийской Сигулде.
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Латвиец Мартинс Дукурс одержал победу на втором этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в латвийской Сигулде.
По итогам двух попыток Дукурс победил с результатом 1 минута 38,91 секунды. Вторым стал брат победителя Томас Дукурс (+0,19), замкнул тройку лучших британец Маркус Уайетт (+0,94).
Россиянин Никита Трегубов с результатом 1 минута 39,92 стал четвертым, Александр Третьяков (1.40,90) замкнул первую десятку. а Даниил Романов (1.41,35) стал 15-м.