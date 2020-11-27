Мартинс Дукурс выиграл этап КМ в Сигулде, Трегубов — четвертый

Мартинс Дукурс выиграл этап КМ в Сигулде, Трегубов — четвертый

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Латвиец Мартинс Дукурс одержал победу на втором этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в латвийской Сигулде.