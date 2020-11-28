Финальный этап Кубка мира по бобслею и скелетону перенесен из Пекина из-за коронавируса

Этап Кубка мира в Пекине должен был пройти с 13 по 14 марта, новое место проведения станет известно на следующей неделе.

Также перенесены тестовые заезды перед Олимпийскими играми 2022 года, которые должны были пройти в феврале. Открытие олимпийской трассы перенесено на период с 5 октября по 2 ноября 2021 года.