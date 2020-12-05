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16:04 (мск), источник: ТАСС

Саночница Демченко перевернулась и ударилась головой на высокой скорости на этапе КМ

ТАСС, 5 декабря. Российская саночница Виктория Демченко перевернулась на большой скорости во время первой попытки на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Альтенберге.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянка не смогла выйти из поворота, спортсменку развернуло в воздухе, после чего она приземлилась на живот и ударилась головой о бортик.

Демченко сумела вернуться на сани и завершить заезд, но на старт второй попытки не вышла.

Во время загрузки произошла ошибка.

После первой попытки лидирует другая россиянка, Татьяна Иванова.

В январе 2019 года Демченко после падения на другой немецкой трассе, в Кёнигсзе, была госпитализирована с легким сотрясением мозга. Соревнования были временно приостановлены, спортсменка сутки провела в больнице. Тогда Демченко сумела восстановиться за три недели и выступить на чемпионате мира в немецком Винтерберге.

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