Чудинов: Саночники с черной иронией встретили запрет CAS выступать на ЧМ под флагом России

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), до 16 декабря 2022 года российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и ЧМ только в нейтральном статусе. Чемпионат мира по санному спорту, который пройдет с 29 по 31 января в германском Кенигсзе, станет первым в истории мировым первенством по зимнему виду спорта, на котором российская команда будет вынуждена выступать без гимна и флага.

«Наши спортсмены с сарказмом и черной иронией встретили новость о том, что им на ближайшем чемпионате мира и Олимпийских играх в Пекине опять придется выступать под нейтральным флагом, — сказал Чудинов. — Но никакого уныния, не говоря уже о депрессии, в команде, конечно, нет. Да, подобный опыт у ребят уже есть, но это крайне неприятная для них история. Мы ни в чем не виноваты, но вынуждены опять почему-то страдать».

Члены сборной России по санному спорту Роман Репилов, Семен Павличенко, Степан Федоров, Екатерина Батурина, Александр Денисьев и Владислав Антонов в феврале 2018 года вынуждены были выступать в статусе «олимпийских атлетов из России» на Играх в Пхёнчхане.