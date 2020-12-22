Семнадцать бобслеистов включены в состав сборной России на ЧЕ

Чемпионат Европы по бобслею и скелетону пройдет 8—10 января в Винтерберге.
«В состав нашей команды на чемпионат Европы вошли примерно те же спортсмены, которые в этом сезоне выступали на этапах Кубка мира и Кубка Европы, — сказал по телефону Щегловский. — Изменения будут незначительными. На старт соревнований в Винтерберге выйдут пилоты Ростислав Гайтюкевич, Алексей Стульнев, Надежда Сергеева, Любовь Черных и Анастасия Макарова».
Разгоняющими экипажей будут Михаил Мордасов, Илья Малых, Руслан Самитов, Роман Кошелев, Егор Грязнов, Василий Кондратенко (запасной — Кирилл Антюх), Елена Мамедова, Юлия Егошенко, Юлия Беломестных (запасные — Александра Иокст и Александра Тарасова).