Семнадцать бобслеистов включены в состав сборной России на ЧЕ

«В состав нашей команды на чемпионат Европы вошли примерно те же спортсмены, которые в этом сезоне выступали на этапах Кубка мира и Кубка Европы, — сказал по телефону Щегловский. — Изменения будут незначительными. На старт соревнований в Винтерберге выйдут пилоты Ростислав Гайтюкевич, Алексей Стульнев, Надежда Сергеева, Любовь Черных и Анастасия Макарова».