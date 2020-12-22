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15:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семнадцать бобслеистов включены в состав сборной России на ЧЕ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Олег Богатов. Пять пилотов и 12 разгоняющих включены в состав национальной команды, которая в первой декаде января примет участие в чемпионате Европы в Германии, сообщил РИА Новости старший тренер сборной России по бобслею Павел Щегловский.

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без-имени-10.jpg | Источник: РИА (sport)

Чемпионат Европы по бобслею и скелетону пройдет 8—10 января в Винтерберге.

«В состав нашей команды на чемпионат Европы вошли примерно те же спортсмены, которые в этом сезоне выступали на этапах Кубка мира и Кубка Европы, — сказал по телефону Щегловский. — Изменения будут незначительными. На старт соревнований в Винтерберге выйдут пилоты Ростислав Гайтюкевич, Алексей Стульнев, Надежда Сергеева, Любовь Черных и Анастасия Макарова».

Разгоняющими экипажей будут Михаил Мордасов, Илья Малых, Руслан Самитов, Роман Кошелев, Егор Грязнов, Василий Кондратенко (запасной — Кирилл Антюх), Елена Мамедова, Юлия Егошенко, Юлия Беломестных (запасные — Александра Иокст и Александра Тарасова).

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