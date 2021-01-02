Саночник Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Германии

Победу одержал немец Феликс Лох, показавший результат 1 минуту 38,218 секунды. Россиянин в сумме за две попытки уступил ему 0,285 секунды. Третье время показал немец Йоханнес Людвиг (+0,701).

Россиянин Семен Павличенко стал пятым (+0,774), Павел Репилов — 11-м (+1,171), Александр Горбацевич — 19-м (+1,391).

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На двух предыдущих этапах Кубка мира сборная России осталась без медалей.

Репилов является двукратным победителем чемпионата мира 2020 года, также на его счету две серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств.