Саночник Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Германии
ТАСС, 2 января. Российский саночник Роман Репилов занял второе место на этапе Кубка мира в Германии. Соревнования прошли в Кёнигсзе.
ТАСС, 2 января. Российский саночник Роман Репилов занял второе место на этапе Кубка мира в Германии. Соревнования прошли в Кёнигсзе.
Победу одержал немец Феликс Лох, показавший результат 1 минуту 38,218 секунды. Россиянин в сумме за две попытки уступил ему 0,285 секунды. Третье время показал немец Йоханнес Людвиг (+0,701).
Россиянин Семен Павличенко стал пятым (+0,774), Павел Репилов — 11-м (+1,171), Александр Горбацевич — 19-м (+1,391).
На двух предыдущих этапах Кубка мира сборная России осталась без медалей.
Репилов является двукратным победителем чемпионата мира 2020 года, также на его счету две серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств.
С 29 по 31 января в Кёнигсзе пройдет чемпионат мира по санному спорту.