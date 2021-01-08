Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.01
Сельта
Вильярреал
04
Футбол. Зарубежный
8.01
Боруссия М
Бавария
32
Хоккей. КХЛ
8.01
Йокерит
Спартак
14
Хоккей. КХЛ
8.01
Ак Барс
Трактор
Б
32
Хоккей. КХЛ
8.01
Витязь
Сочи
42
Хоккей. КХЛ
8.01
ЦСКА
Нефтехимик
61
Хоккей. КХЛ
8.01
Автомобилист
Барыс
23
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
8 января, источник: ТАСС

Александр Третьяков стал двукратным чемпионом Европы по скелетону

ТАСС, 8 января. Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем чемпионата Европы. Соревнования проходят в германском Винтерберге.

Наверх

По итогам двух попыток он показал время 1 минута 52,36 секунды. Серебряным призером стал латвиец Мартинс Дукурс (отставание 0,17 секунды), бронзовым — немец Александер Гасснер (+0,21).

Седьмое место занял россиянин Даниил Романов (+0,75), девятое — Никита Трегубов (+0,98).

Третьякову 35 лет, ранее он выигрывал европейское первенство в 2007 году, дважды завоевывал серебряные (2013, 2015) и четыре раза бронзовые медали (2010, 2011, 2017, 2019) турнира. С 2010 по 2020 год лучшим неизменно становился Дукурс.

Третьяков — чемпион Олимпийских игр 2014 года, в его активе бронзовая награда Игр-2010. Россиянин является чемпионом мира (2013), четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Дважды в карьере российский скелетонист одерживал победу в общем зачете Кубка мира.

Позднее в пятницу на старт выйдут женщины.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Лучший день в карьере русского биатлониста: 11-й на Кубке мира
«Мы не чехи, чтоб сидеть в обороне». Ларионов остается в сборной
«Спартак» победил «Йокерит» в матче КХЛ
Большунов выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски»
Рождественское чудо: Биатлонистка из России впервые в топ-6
Россиянка победила в масс-старте на «Тур де Ски»
«Ак Барс» продлил рекордную победную серию в КХЛ до 10 матчей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь