Александр Третьяков стал двукратным чемпионом Европы по скелетону

По итогам двух попыток он показал время 1 минута 52,36 секунды. Серебряным призером стал латвиец Мартинс Дукурс (отставание 0,17 секунды), бронзовым — немец Александер Гасснер (+0,21).

Седьмое место занял россиянин Даниил Романов (+0,75), девятое — Никита Трегубов (+0,98).

Третьякову 35 лет, ранее он выигрывал европейское первенство в 2007 году, дважды завоевывал серебряные (2013, 2015) и четыре раза бронзовые медали (2010, 2011, 2017, 2019) турнира. С 2010 по 2020 год лучшим неизменно становился Дукурс.

Третьяков — чемпион Олимпийских игр 2014 года, в его активе бронзовая награда Игр-2010. Россиянин является чемпионом мира (2013), четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Дважды в карьере российский скелетонист одерживал победу в общем зачете Кубка мира.

Позднее в пятницу на старт выйдут женщины.