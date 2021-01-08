Россиянка Никитина стала четырехкратной чемпионкой Европы по скелетону

Ранее в пятницу золотую медаль чемпионата Европы у мужчин завоевал россиянин Александр Третьяков. Впервые сборная России по скелетону выиграла золотые медали у мужчин и женщин на одном европейском первенстве.

Никитиной 28 лет, она в четвертый раз выиграла золотую медаль чемпионата Европы. Также она является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.