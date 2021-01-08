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19:54 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Никитина стала четырехкратной чемпионкой Европы по скелетону

ТАСС, 8 января. Российская скелетонистка Елена Никитина заняла первое место на чемпионате Европы. Соревнования проходят в германском Винтерберге.

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Никитина по итогам двух заездов показала результат 1 минута 55,10 секунды. Второе место заняла немка Тина Херман (отставание — 0,06 секунды), третьей стала австрийка Янин Флок (+0,19). Россиянка Юлия Канакина заняла десятое место (+1,05).

Ранее в пятницу золотую медаль чемпионата Европы у мужчин завоевал россиянин Александр Третьяков. Впервые сборная России по скелетону выиграла золотые медали у мужчин и женщин на одном европейском первенстве.

Никитиной 28 лет, она в четвертый раз выиграла золотую медаль чемпионата Европы. Также она является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

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