Россиянка Никитина стала четырехкратной чемпионкой Европы по скелетону
ТАСС, 8 января. Российская скелетонистка Елена Никитина заняла первое место на чемпионате Европы. Соревнования проходят в германском Винтерберге.
ТАСС, 8 января. Российская скелетонистка Елена Никитина заняла первое место на чемпионате Европы. Соревнования проходят в германском Винтерберге.
Никитина по итогам двух заездов показала результат 1 минута 55,10 секунды. Второе место заняла немка Тина Херман (отставание — 0,06 секунды), третьей стала австрийка Янин Флок (+0,19). Россиянка Юлия Канакина заняла десятое место (+1,05).
Ранее в пятницу золотую медаль чемпионата Европы у мужчин завоевал россиянин Александр Третьяков. Впервые сборная России по скелетону выиграла золотые медали у мужчин и женщин на одном европейском первенстве.
Никитиной 28 лет, она в четвертый раз выиграла золотую медаль чемпионата Европы. Также она является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.