Российский саночник Семен Павличенко стал пятым на чемпионате Европы в Сигулде

Победу одержал немец Феликс Лох, преодолевший дистанцию за 1 минуту 35,884 секунды. Вторым стал его соотечественник Йоханнес Людвиг (+0,220), третьим — итальянец Доминик Фишналлер (+0,287). Павличенко проиграл победителю 0,371 секунды. Россиянин Александр Горбацевич стал шестым (+0,408), Роман Репилов — седьмым (+0,419), его младший брат Павел Репилов не сумел финишировать.

Павличенко является пятикратным чемпионом Европы, также в его активе две серебряные награды. На чемпионатах мира он дважды завоевывал золотые и бронзовые награды и один раз серебряную медаль.

Репилов является действующим победителем Кубка мира. На его счету две серебряные и три бронзовые медали европейского первенства. На чемпионатах мира Репилов выиграл по две золотые и две серебряные награды, а также бронзовую медаль в эстафете.