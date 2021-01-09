Гайтюкевич и Малых стали пятыми в двойках на чемпионате Европы по бобслею

Победу одержали немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис, показавшие результат 1 минута 50,08 секунды. Вторыми стали их партнеры по команде Йоханнес Лохнер и Эрик Франке (отставание — 0,67 секунды), третьими — австрийцы Бенджамин Майер и Маркус Заммер (+0,85). Гайтюкевич и Малых отстали от победителей на 1,16 секунды, россияне Алексей Стульнев и Роман Кошелев расположились на 13-й строчке (+1,84).