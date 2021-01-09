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21:04 (мск), источник: ТАСС

Гайтюкевич и Малых стали пятыми в двойках на чемпионате Европы по бобслею

ТАСС, 9 января. Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Илья Малых заняли пятое место в двойках на чемпионате Европы. Соревнования проходят в германском Винтерберге.

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Источник: РИА "Новости"

Победу одержали немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис, показавшие результат 1 минута 50,08 секунды. Вторыми стали их партнеры по команде Йоханнес Лохнер и Эрик Франке (отставание — 0,67 секунды), третьими — австрийцы Бенджамин Майер и Маркус Заммер (+0,85). Гайтюкевич и Малых отстали от победителей на 1,16 секунды, россияне Алексей Стульнев и Роман Кошелев расположились на 13-й строчке (+1,84).

Лучшим результатом Гайтюкевича и Малых на международных соревнованиях является четвертое место на этапах Кубка мира. Гайтюкевич также является обладателем Кубка России в соревнованиях экипажей-двоек.

Чемпионат Европы в Винтерберге завершится в воскресенье.

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