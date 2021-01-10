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16:02 (мск), источник: ТАСС

Татьяна Иванова выиграла чемпионат Европы по санному спорту

ТАСС, 10 января. Россиянка Татьяна Иванова стала победительницей чемпионата Европы по санному спорту. Соревнования проходят в латвийской Сигулде.

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Источник: РИА "Новости"

Второй стала немка Натали Гайзенбергер, третьей — россиянка Виктория Демченко.

Ивановой 29 лет, она в пятый раз выиграла европейское первенство в соревновании одиночек, еще две золотые медали она завоевала в эстафете. Также в ее активе победа на чемпионате мира 2019 года и серебряная медаль Олимпийских игр в Сочи (обе награды в эстафетах).

Демченко 25 лет, она стала двукратным бронзовым призером европейского первенства. Также в ее активе бронзовая награда чемпионата мира прошлого года.

Чемпионат Европы входит в программу Кубка мира. Лидирует в общем зачете Гайзенбергер, в активе которой 680 очков. Далее располагаются немки Юлия Таубиц (651) и Дайана Айтбергер (479). Среди россиянок наивысшую строчку занимает Иванова (428), которая идет пятой..

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