Татьяна Иванова выиграла чемпионат Европы по санному спорту
ТАСС, 10 января. Россиянка Татьяна Иванова стала победительницей чемпионата Европы по санному спорту. Соревнования проходят в латвийской Сигулде.
ТАСС, 10 января. Россиянка Татьяна Иванова стала победительницей чемпионата Европы по санному спорту. Соревнования проходят в латвийской Сигулде.
Второй стала немка Натали Гайзенбергер, третьей — россиянка Виктория Демченко.
Ивановой 29 лет, она в пятый раз выиграла европейское первенство в соревновании одиночек, еще две золотые медали она завоевала в эстафете. Также в ее активе победа на чемпионате мира 2019 года и серебряная медаль Олимпийских игр в Сочи (обе награды в эстафетах).
Демченко 25 лет, она стала двукратным бронзовым призером европейского первенства. Также в ее активе бронзовая награда чемпионата мира прошлого года.
Чемпионат Европы входит в программу Кубка мира. Лидирует в общем зачете Гайзенбергер, в активе которой 680 очков. Далее располагаются немки Юлия Таубиц (651) и Дайана Айтбергер (479). Среди россиянок наивысшую строчку занимает Иванова (428), которая идет пятой..