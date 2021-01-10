Татьяна Иванова выиграла чемпионат Европы по санному спорту

Ивановой 29 лет, она в пятый раз выиграла европейское первенство в соревновании одиночек, еще две золотые медали она завоевала в эстафете. Также в ее активе победа на чемпионате мира 2019 года и серебряная медаль Олимпийских игр в Сочи (обе награды в эстафетах).