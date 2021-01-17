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16:58 (мск), источник: ТАСС

Чемпионы мира по санному спорту Южаков и Прохоров досрочно завершили международный сезон

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Обладатели золотых медалей чемпионата мира 2019 года в командной гонке саночников Владислав Южаков и Юрий Прохоров приняли решение досрочно завершить выступления на международных стартах в текущем сезоне. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы, который проходил в латвийской Сигулде с 9 по 10 января, оказался для выступающих в двухместных санях Южакова и Прохорова последним стартом сезона. В Латвии эти спортсмены показали 13-й результат. Их товарищи по команде Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли тогда четвертое место, Александр Денисьев и Владислав Антонов — 15-е.

«Южаков и Прохоров после соревнований в Сигулде вернулись в Россию, на международных стартах до конца сезона они больше выступать не будут», — сказал Чудинов, который также не исключил их участия в мартовском чемпионате России в Сочи.

Как сказал тренер, решение о досрочном завершении сезона спортсмены приняли сами. Нельзя исключать, что причиной для такого шага стали личные обстоятельства и накопившаяся эмоциональная усталость. Члены сборной России по санному спорту не были дома с начала ноября.

Сам Южаков, которому 25 января исполнится 35 лет, в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что пока не планирует завершать свою спортивную карьеру.

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