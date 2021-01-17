Чемпионы мира по санному спорту Южаков и Прохоров досрочно завершили международный сезон

Чемпионат Европы, который проходил в латвийской Сигулде с 9 по 10 января, оказался для выступающих в двухместных санях Южакова и Прохорова последним стартом сезона. В Латвии эти спортсмены показали 13-й результат. Их товарищи по команде Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли тогда четвертое место, Александр Денисьев и Владислав Антонов — 15-е.

«Южаков и Прохоров после соревнований в Сигулде вернулись в Россию, на международных стартах до конца сезона они больше выступать не будут», — сказал Чудинов, который также не исключил их участия в мартовском чемпионате России в Сочи.

Как сказал тренер, решение о досрочном завершении сезона спортсмены приняли сами. Нельзя исключать, что причиной для такого шага стали личные обстоятельства и накопившаяся эмоциональная усталость. Члены сборной России по санному спорту не были дома с начала ноября.