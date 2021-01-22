Третьяков занял третье место на этапе Кубка мира по скелетону в Кёнигсзе

По итогам двух попыток лучший результат показал немец Александер Гасснер, его результат составил 1 минута 39,88 секунды. Вторым стал южнокореец Юн Сун Бин (+0,04), Третьяков отстал от победителя на 0,13 секунды. Россиянин Никита Трегубов финишировал седьмым (+0,46), Даниил Романов — 18-м (+2,09).

Как россияне будут выступать на ближайших чемпионатах мира

Третьякову 35 лет, он является чемпионом Олимпийских игр 2014 года и бронзовым призером Игр-2010, чемпионом мира (2013) и двукратным чемпионом Европы (2007, 2021). Дважды в карьере российский скелетонист одерживал победу в общем зачете Кубка мира (2009, 2019).