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18:33 (мск), источник: ТАСС

Третьяков занял третье место на этапе Кубка мира по скелетону в Кёнигсзе

ТАСС, 22 января. Российский скелетонист Александр Третьяков стал бронзовым призером на предпоследнем, седьмом этапе Кубка мира, который проходит в германском Кёнигзее.

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Источник: AP 2020

По итогам двух попыток лучший результат показал немец Александер Гасснер, его результат составил 1 минута 39,88 секунды. Вторым стал южнокореец Юн Сун Бин (+0,04), Третьяков отстал от победителя на 0,13 секунды. Россиянин Никита Трегубов финишировал седьмым (+0,46), Даниил Романов — 18-м (+2,09).

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В общем зачете лидирует латвиец Мартинс Дукурс, набравший 1456 очков, следом расположились Гасснер (1396) и латвиец Томас Дукурс (1226). Третьяков идет шестым (946), Трегубов — седьмым (880), Романов — 11-м (816), Евгений Рукосуев — 20-м (320).

Третьякову 35 лет, он является чемпионом Олимпийских игр 2014 года и бронзовым призером Игр-2010, чемпионом мира (2013) и двукратным чемпионом Европы (2007, 2021). Дважды в карьере российский скелетонист одерживал победу в общем зачете Кубка мира (2009, 2019).

Заключительный этап пройдет 29 января в австрийском Игльсе.

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