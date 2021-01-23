Саночник Павличенко стал вторым на этапе Кубка мира в Австрии
ТАСС, 23 января. Российский саночник Семен Павличенко занял второе место на этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Игльсе.
ТАСС, 23 января. Российский саночник Семен Павличенко занял второе место на этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Игльсе.
Победу одержал немец Феликс Лох, по сумме двух заездов показавший результат 1 минута 39,771 секунды. Павличенко уступил ему 0,006 секунды. Третьим стал немец Йоханнес Людвиг (+0,216).
Россиянин Роман Репилов стал 11-м (+0,733), Павел Репилов — 17-м (+1,024), Александр Горбацевич — 25-м (+2,041).
Этап в Игльсе завершится 24 января.