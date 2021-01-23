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16:54 (мск), источник: ТАСС

Саночник Павличенко стал вторым на этапе Кубка мира в Австрии

ТАСС, 23 января. Российский саночник Семен Павличенко занял второе место на этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Игльсе.

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Источник: РИА "Новости"

Победу одержал немец Феликс Лох, по сумме двух заездов показавший результат 1 минута 39,771 секунды. Павличенко уступил ему 0,006 секунды. Третьим стал немец Йоханнес Людвиг (+0,216).

Россиянин Роман Репилов стал 11-м (+0,733), Павел Репилов — 17-м (+1,024), Александр Горбацевич — 25-м (+2,041).

Этап в Игльсе завершится 24 января.

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