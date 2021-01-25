Команда России по санному спорту в полном составе допущена до участия в чемпионате мира

«Мы уже прошли тестирование на коронавирус. Все в порядке. Наша команда в полном составе допущена до участия в чемпионате мира», — сказал Чудинов.

В состав команды России на мировое первенство вошли братья Роман и Павел Репиловы, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Екатерина Батурина, а также экипажи мужских двухместных саней: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев.

Предыдущий чемпионат мира прошел в Сочи с 14 по 16 февраля 2020 года, сборная России выиграла медальный зачет, завоевав пять золотых, две серебряные и одну бронзовую награду. По две медали высшего достоинства завоевали тогда Роман Репилов и Катникова, золото и серебро в двойках у Денисьева и Антонова, еще одна серебряная награда досталась Ивановой, бронза — Демченко.

В последний раз Кёнигсзе принимал мировое первенство в 2016 году, единственную медаль в составе сборной России тогда завоевала Иванова, выигравшая бронзу в женском турнире.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские саночники на ЧМ-2021 лишены права выступать под флагом и гимном своей страны. Команда отправится в Кёнигсзе с флагом с символикой Федерации санного спорта России в бело-голубых тонах и названием Russia Luge Federation (RLF).