Третьяков победил на этапе Кубка мира по скелетону в Австрии

Результат Третьякова в сумме за две попытки составил 1 минуту 45,59 секунды. Вторым стал британец Крейг Томпсон (отставание — 0,23 секунды), третьим — австриец Самуэль Майер (+0,27). Россиянин Никита Трегубов стал шестым (+0,46), Даниил Романов — восьмым (+0,80).

В соревнованиях не приняли участия ведущие скелетонисты из Германии и Латвии, так как в настоящее время они готовятся к чемпионату мира в германском Альтенберге.

В общем зачете Кубка мира победу одержал латвиец Мартинс Дукурс (1 456 очков), второе место занял немец Александр Гасснер (1 396), третье — латвиец Томас Дукурс (1 226). Третьяков стал лучшим из россиян, заняв пятое место (1 171).

Третьякову 35 лет, он является чемпионом Олимпийских игр 2014 года и бронзовым призером Игр-2010, чемпионом мира (2013) и двукратным чемпионом Европы. Дважды в карьере российский скелетонист одерживал победу в общем зачете Кубка мира.