Саночник Павличенко занял второе место в спринте на чемпионате мира в Германии
ТАСС, 29 января. Российский саночник Семен Павличенко занял второе место в спринте на чемпионате мира, который проходит в германском Кёнигcзе.
ТАСС, 29 января. Российский саночник Семен Павличенко занял второе место в спринте на чемпионате мира, который проходит в германском Кёнигcзе.
Победителем стал австриец Нико Гляйршер, который преодолел дистанцию за 38,375 секунд, третьим — его соотечественник Давид Гляйршер (отставание — 0,042 секунды). Отставание Павличенко составило 0,041 секунды. Россиянин Роман Репилов стал седьмым (+0,169), Александр Горбацевич — 14-м (+2,076).
Это лучший результат российских саночников в истории чемпионатов мира, которые проходили в Кёнигсзе. Ранее Татьяна Иванова выиграла бронзу в личной гонке на турнире 2016 года.
Российская команда выступает на турнире под флагом с символикой национальной федерации в
Чемпионат мира по санному спорту завершится 31 января.