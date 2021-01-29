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16:13 (мск), источник: ТАСС

Саночник Павличенко занял второе место в спринте на чемпионате мира в Германии

ТАСС, 29 января. Российский саночник Семен Павличенко занял второе место в спринте на чемпионате мира, который проходит в германском Кёнигcзе.

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Источник: РИА "Новости"

Победителем стал австриец Нико Гляйршер, который преодолел дистанцию за 38,375 секунд, третьим — его соотечественник Давид Гляйршер (отставание — 0,042 секунды). Отставание Павличенко составило 0,041 секунды. Россиянин Роман Репилов стал седьмым (+0,169), Александр Горбацевич — 14-м (+2,076).

Это лучший результат российских саночников в истории чемпионатов мира, которые проходили в Кёнигсзе. Ранее Татьяна Иванова выиграла бронзу в личной гонке на турнире 2016 года.

Российская команда выступает на турнире под флагом с символикой национальной федерации в бело-голубых тонах и названием Russia Luge Federation (RLF).

Чемпионат мира по санному спорту завершится 31 января.

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