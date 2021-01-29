Никитина заняла первое место на этапе Кубка мира по скелетону в Австрии
ТАСС, 29 января. Российская скелетонистка Елена Никитина стала первой на заключительном, восьмом этапе Кубка мира, который прошел в австрийском Игльсе.
ТАСС, 29 января. Российская скелетонистка Елена Никитина стала первой на заключительном, восьмом этапе Кубка мира, который прошел в австрийском Игльсе.
Результат Никитиной в сумме за две попытки составил 1 минуту 47,73 секунды. Второе место заняла Жанин Флок из Австрии (отставание — 0,39 секунды), третье — нидерландка Кимберли Бос (+0,64). Россиянка Юлия Канакина стала 7-й (+1,06), Алена Фролова — 14-й (+1,86).
В общем зачете Кубка мира победила Флок (1 695 очков), второе место заняла немка Тина Херман (1 515), третье — Бос (1326). Никитина стала шестой (1 221), Канакина — 12-й (840), Фролова — 13-й (736).
Никитиной 28 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, четырехкратной чемпионкой Европы.
Чемпионат мира по скелетону пройдет с 5 по 14 февраля в германском Альтенберге.