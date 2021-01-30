Русский король Кёнигсзе. Саночник Роман Репилов выиграл чемпионат мира в баварских Альпах

Российские саночники ранее побеждали в личных гонках на чемпионатах мира, которые проходили на практически родных для них трассах в латвийской Сигулде и Сочи, однако завоевать личное золото мирового первенства на поле своего главного соперника, команды Германии, россиянам до сегодняшнего дня не удавалось. Печальная традиция была сломлена в субботу благодаря безошибочному выступлению Репилова, который сумел оттеснить на второе место действующего обладателя Кубка мира немца Феликса Лоха.

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«Несомненно, это одна из самых крутых побед в моей карьере. Хочу посвятить ее своей семье. Я представляю, как им было тяжело без меня несколько месяцев. Мои родные больше всех это золото заслужили», — сказал чемпион мира 2021 года, дважды победивший на прошлогоднем мировом первенстве в Сочи.

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«Каких-то особых эмоций после этой победы я, признаться, и не испытываю. Даже радоваться сил особых нет, но я хочу, чтобы все знали, что я рад. Я планировал здесь выступить успешно и ехал сюда с одной целью — бороться за победу. Но сезон был очень тяжелым, мы три месяца уже безвылазно сидим в Европе, никуда не выходим из отеля, поэтому эмоций вообще нет, жду не дождусь возвращения домой», — добавил первый в истории российского санного спорта трехкратный чемпион мира.

Успех россиянина по достоинству оценил президент Международной федерации санного спорта (FIL) Эйнарс Фогелис.

«Российские саночники на протяжении многих лет являются очень сильной командой, а Романа Репилова, который сегодня одержал отличную победу, я знаю очень давно, — сказал Фогелис в беседе с корреспондентом ТАСС. — Это очень целеустремленный спортсмен, которому уже в третий раз удалось стать лучшим в мире. Сегодня он в очередной раз блестяще подтвердил, что является одним из ведущих саночников мира, так же как Феликс Лох, Давид Гляйршер и многие другие. Я им всем очень благодарен».

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«Этот RLF вместо надписи “Россия” выводит из себя»

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выходит на старты чемпионата мира под флагом с символикой Федерации санного спорта России в бело-голубых тонах и под названием «Russian Luge Federation» или RLF. В случае победы российского саночника на церемонии награждения звучит гимн Международной федерации санного спорта.

«Этот RLF вместо надписи “Россия” выводит из себя. Сейчас была церемония награждения, и было очень неприятно, когда играл не наш гимн и висел не наш флаг. К сожалению, все это уже в привычку входит, ведь на Олимпиаде в Южной Корее два года назад мы тоже выступали в нейтральном статусе. Сейчас уже все не так чувствительно», — признался Репилов.

Главный тренер российской команды Сергей Чудинов заявил ТАСС, что его спортсменам очень непросто выступать на чемпионате мира без гимна и флага своей страны. «Но тот же Феликс Лох (лидер сборной Германии, трехкратный олимпийский чемпион — прим. ТАСС) сказал вашему журналисту перед стартом чемпионата мира, что он прекрасно знает, кто мы и откуда. А все эти нейтральные статусы для него, да и для других наших соперников никакого значения не имеют. Когда в честь победы Романа Репилова сегодня играл гимн FIL, все окружающие знали, что этот успех принадлежит России», — заметил тренер.

«Сегодня нас поздравляли абсолютно все, одним из первых теплые слова сказал главный тренер наших извечных соперников немцев Норберт Лох. Американцы, итальянцы, австрийцы — все подошли к нам. Они понимают, какая тяжелая ситуация и как непросто приходится», — добавил Чудинов.

После двух дней чемпионата мира в активе россиян одна золотая и одна серебряная награда. В пятницу серебро в спринте завоевал Семен Павличенко.