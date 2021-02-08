Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Лидс
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Сельта
Хоккей. НХЛ
9.02
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
9.02
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
9.02
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
9.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Все события
Фоторепортажи
10СКА разгромил «Спартак»
12Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все команды, за которые он играл
12:04 (мск), источник: ТАСС

Российские скелетонисты в полном составе допущены до участия в чемпионате мира в Германии

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Команда России по скелетону успешно прошла тестирование на коронавирус и в полном составе допущена до участия в чемпионате мира в германском Альтенберге. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной Денис Алимов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Команда успешно прошла тестирование на коронавирусную инфекцию. Все спортсмены допущены. Сегодня днем у нас пройдут первые официальные тренировки в рамках чемпионата мира», — сказал Алимов.

Соревнования по скелетону состоятся с 11 по 13 февраля. В первый день пройдут первые два заезда у мужчин и женщин, спустя сутки, после третьего и четвертого заездов, должны быть определены победители и призеры в личных гонках. 13 февраля будут разыграны медали в смешанном командном турнире у скелетонистов.

В состав сборной России по скелетону на чемпионат мира вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Александр Третьяков, Алина Тарарыченкова, Никита Трегубов, Даниил Романов и Евгений Рукосуев, который завоевал право выступить в Альтенберге после того, как победил на молодежном чемпионате мира.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону в 2020 году также проходил в Альтенберге. Тогда сборная России не сумела завоевать ни одной награды. Европейское первенство по скелетону 2021 года состоялось 8 января в латвийской Сигулде. Первые места на том турнире заняли Никитина и Третьяков.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России и названием Bobsleigh Federation of Russia или BFR. В случае победы россиян на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Месси реанимировал «Барсу», «ПСЖ» не пустил Головина в лидеры
Русский талант в НХЛ не жалеет даже соотечественников (видео)
СМИ: ЦСКА согласовал условия перехода экс-нападающего «Зенита»
Даниил Медведев возглавил чемпионскую гонку на старте сезона АТР
Клуб «Тампа-Бэй Бакканирс» с Томом Брэди выиграл Супербоул
L’Equipe назвал Головина царем и включил в символическую сборную
Дарья Касаткина пробилась во второй раунд Australian Open
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь