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15:31 (мск), источник: ТАСС

Скелетонистка Никитина завоевала бронзу на чемпионате мира в Германии

ТАСС, 12 февраля. Российская скелетонистка Елена Никитина стала третьей на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в германском Альтенберге.

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Победительницей стала немка Тина Херман, время которой по сумме четырех попыток составило 3 минуты 52,91 секунды, второе место заняла ее соотечественница Жаклин Лёллинг (отставание — 0,11 секунды). Отставание Никитиной — 1,68 секунды. Россиянка Алина Тарарыченкова поделила с немкой Софией Грибель четвертое место (+1,70), Юлия Канакина заняла 13-ю строчку (+3,40).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда участвует на чемпионате мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России и названием Bobsleigh Federation of Russia или BFR. В случае победы россиян на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Чемпионат мира по бобслею и скелетону завершится 14 февраля.

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