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18:43 (мск), источник: ТАСС

Российский скелетонист Третьяков завоевал серебро чемпионата мира

ТАСС, 12 февраля. Российский скелетонист Александр Третьяков занял второе место на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в германском Альтенберге.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен по итогам четырех попыток проиграл победителю 0,28 секунды. Первым стал немец Кристофер Гротхер (3 минуты 46,31 секунды), третий результат показал его соотечественник Александер Гасснер (+1,20). Россиянин Евгений Рукосуев занял пятое место (+1,48), Никита Трегубов — шестое (+2,71).

Третьяков является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призером Олимпиады-2010, чемпионом мира, пятикратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств, обладателем двух золотых, двух серебряных и четырех бронзовых медалей чемпионатов Европы.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда участвует на чемпионате мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России. В случае победы россиян на церемонии награждения звучит гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Чемпионат мира по бобслею и скелетону завершится 14 февраля.

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