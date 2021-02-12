Российский скелетонист Третьяков завоевал серебро чемпионата мира

Третьяков является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призером Олимпиады-2010, чемпионом мира, пятикратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств, обладателем двух золотых, двух серебряных и четырех бронзовых медалей чемпионатов Европы.

Третьяков является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призером Олимпиады-2010, чемпионом мира, пятикратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств, обладателем двух золотых, двух серебряных и четырех бронзовых медалей чемпионатов Европы.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда участвует на чемпионате мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России. В случае победы россиян на церемонии награждения звучит гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).