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14:03 (мск), источник: ТАСС

Скелетонисты Никитина и Третьяков завоевали бронзу в миксте на чемпионате мира

ТАСС, 13 февраля. Российские скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков завоевали бронзовую медаль в смешанной командной гонке на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в германском Альтенберге.

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Источник: РИА "Новости"

Победителями стали немцы Тина Херман и Кристофер Гротхер, результат которых составил 1 минуту 55,41 секунды, второе место заняли их соотечественники Жаклин Лёллинг и Александр Гасснер (отставание — 0,14 секунды). Отставание россиян составило 0,15 секунды.

Россияне Алина Тарарыченкова и Евгений Рукосуев стали пятыми (+0,80).

Смешанная командная гонка скелетонистов входит в программу чемпионатов мира второй год подряд.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда участвует на чемпионате мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России и названием Bobsleigh Federation of Russia или BFR. В случае победы россиян на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Чемпионат мира по бобслею и скелетону завершится 14 февраля.

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