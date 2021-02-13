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21:03 (мск), источник: Sport24

Россиянка Лаврентьева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по натурбану

Россиянка Екатерина Лаврентьева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по натурбану в Австрии.

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39-летняя спортсменка из РФ по сумме двух попыток показала результат 2 минуты 29,64 секунды. Чемпионкой мира стала итальянка Эвелин Ланталер (2.28,40), бронза в активе представительницы Австрии Тины Унтербергер (2.30,61).

Россиянка Дарья Малеева заняла 12-е место (2.34,25), Александра Суворова — 14-е (2.37,07).

Лаврентьева — 4-кратная чемпионка мира, 7-кратный серебряный и двукратный бронзовый призер ЧМ.

Натурбан — скоростной спуск на санях по естественной трассе.

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