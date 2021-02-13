Россиянка Лаврентьева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по натурбану
Россиянка Екатерина Лаврентьева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по натурбану в Австрии.
Россиянка Екатерина Лаврентьева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по натурбану в Австрии.
39-летняя спортсменка из РФ по сумме двух попыток показала результат 2 минуты 29,64 секунды. Чемпионкой мира стала итальянка Эвелин Ланталер (2.28,40), бронза в активе представительницы Австрии Тины Унтербергер (2.30,61).
Россиянка Дарья Малеева заняла 12-е место (2.34,25), Александра Суворова — 14-е (2.37,07).
Лаврентьева — 4-кратная чемпионка мира, 7-кратный серебряный и двукратный бронзовый призер ЧМ.
Натурбан — скоростной спуск на санях по естественной трассе.