Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Осасуна
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург
Боруссия М
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кротоне
Сассуоло
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Арсенал
Лидс
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Брест
00
Футбол. Зарубежный
22:00
Эвертон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Валенсия
20
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Лацио
Хоккей. Европа
18:00
Швеция
Финляндия
30
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Бетис
Хоккей. НХЛ
23:00
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Кельн
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Нант
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Ним
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Страсбур
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Сент-Этьен
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Аталанта
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Реал Сосьедад
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Монако
Лорьян
22
Футбол. Зарубежный
15:00
Саутгемптон
Вулверхэмптон Уондерерс
12
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Йокерит
25
Хоккей. НХЛ
15.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Футбол. Зарубежный
14:30
Рома
Удинезе
30
Хоккей. Европа
14:00
Россия
Чехия
74
Хоккей. НХЛ
15.02
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
17Загитова и Медведева в одном кадре
19:10 (мск), источник: ТАСС

Российские бобслеисты перевернулись на ЧМ, после чего поздравили всех с Днем влюбленных

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Экипаж российского боба-четверки под управлением Максима Андрианова перевернулся во время третьего заезда чемпионата мира, который проходит в германском Альтенберге. Выбравшись из машины на финишную площадку, спортсмены поздравили зрителей с Днем всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.

Наверх

«Все хорошо, не беспокойтесь, всех с праздником», — сказал в трансляции разгоняющий Кирилл Антюх.

Во время загрузки произошла ошибка.

После трех заездов экипаж, в который входят пилот Андрианов и разгоняющие Антюх, Владислав Жаровцев и Павел Травкин, занимает 15-е место. Боб Андрианова перевернулся практически на финише и не потерял в скорости, поэтому случившееся падение никак не отразилось на результате.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону завершится в воскресенье четвертым заездом мужских бобов-четверок.

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» вырвать победу в Серии А
Норвежская биатлонистка выиграла гонку преследования на ЧМ
Голы Пабло и Иосифова помогли «Локомотиву» обыграть «Ростов»
«Фиорентина» без Кокорина уступила в матче чемпионата Италии
«Вашингтон» отправил российского вратаря в фарм-клуб
«Реал» — «Валенсия» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Интер» против «Лацио» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь