Российские бобслеисты перевернулись на ЧМ, после чего поздравили всех с Днем влюбленных
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Экипаж российского
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Экипаж российского
«Все хорошо, не беспокойтесь, всех с праздником», — сказал в трансляции разгоняющий Кирилл Антюх.
После трех заездов экипаж, в который входят пилот Андрианов и разгоняющие Антюх, Владислав Жаровцев и Павел Травкин, занимает 15-е место. Боб Андрианова перевернулся практически на финише и не потерял в скорости, поэтому случившееся падение никак не отразилось на результате.
Чемпионат мира по бобслею и скелетону завершится в воскресенье четвертым заездом мужских