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13:10 (мск), источник: Sport24

Россия хочет провести чемпионат Европы по санному спорту в 2023 году

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила, что чемпионат Европы-2023 может пройти в Сочи на олимпийской трассе.

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Источник: Sport24

«Наша федерация на этап Кубка мира по санному спорту в следующем сезоне, скорее всего, претендовать не будет, так как у FIL (Международная федерация санного спорта. — Sport24) очень сложный график. Мы намерены претендовать на чемпионат Европы, который пройдет в сезоне-2022/23.

Что касается этапа Кубка мира по натурбану, то мы будем его проводить в феврале сразу после окончания Олимпийских игр в Пекине. Календарь международных стартов на следующий сезон еще не сформирован, — цитирует Гарт ТАСС.

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