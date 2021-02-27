Россия хочет провести чемпионат Европы по санному спорту в 2023 году
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила, что чемпионат Европы-2023 может пройти в Сочи на олимпийской трассе.
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила, что чемпионат Европы-2023 может пройти в Сочи на олимпийской трассе.
«Наша федерация на этап Кубка мира по санному спорту в следующем сезоне, скорее всего, претендовать не будет, так как у FIL (Международная федерация санного спорта. — Sport24) очень сложный график. Мы намерены претендовать на чемпионат Европы, который пройдет в сезоне-2022/23.
Что касается этапа Кубка мира по натурбану, то мы будем его проводить в феврале сразу после окончания Олимпийских игр в Пекине. Календарь международных стартов на следующий сезон еще не сформирован, — цитирует Гарт ТАСС.