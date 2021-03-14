Демченко и Павличенко выиграли золотые награды чемпионата России по санному спорту в Сочи

Чемпионат России по санному спорту проходит с 13 по 15 марта на олимпийской трассе в Сочи.

Демченко по сумме четырех заездов, проходивших в субботу и воскресенье, показала результат 3 минуты 20,367 секунды. Второе место заняла Татьяна Иванова (3.20,394), третье — Екатерина Катникова (3.20,928). В мужском турнире Павличенко первенствовал с результатом 3 минуты 27,366 секунды, серебряную медаль выиграл Роман Репилов (3.27,568), бронзовую — Александр Горбацевич (3.28,650).

В субботу были разыграны награды чемпионата России в мужских санях-двойках. Победу одержали Александр Денисьев и Владислав Антонов (1.40,190), вторыми стали Андрей Богданов и Юрий Прохоров (1.40,428), третье место у Станислава Мальцева и Дмитрия Халилова (1.40,637).