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14:59 (мск), источник: ТАСС

Демченко и Павличенко выиграли золотые награды чемпионата России по санному спорту в Сочи

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Виктория Демченко и Семен Павличенко завоевали золотые медали чемпионата России по санному спорту в личных состязаниях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России (ФССР).

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России по санному спорту проходит с 13 по 15 марта на олимпийской трассе в Сочи.

Демченко по сумме четырех заездов, проходивших в субботу и воскресенье, показала результат 3 минуты 20,367 секунды. Второе место заняла Татьяна Иванова (3.20,394), третье — Екатерина Катникова (3.20,928). В мужском турнире Павличенко первенствовал с результатом 3 минуты 27,366 секунды, серебряную медаль выиграл Роман Репилов (3.27,568), бронзовую — Александр Горбацевич (3.28,650).

В субботу были разыграны награды чемпионата России в мужских санях-двойках. Победу одержали Александр Денисьев и Владислав Антонов (1.40,190), вторыми стали Андрей Богданов и Юрий Прохоров (1.40,428), третье место у Станислава Мальцева и Дмитрия Халилова (1.40,637).

В понедельник определятся чемпионы России в спринте у мужчин, женщин и среди экипажей мужских саней-двоек, а также в командной гонке.

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